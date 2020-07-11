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Действия российских пограничников в Южной Осетии вызвали гнев у СГБ Грузии

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© Георгий Эристави/Ridus.ru

© Георгий Эристави/Ridus.ru

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии резко отреагировала на задержание жителя деревни Квемо-Чала Каспского муниципалитета российскими пограничниками, дислоцированными в Южной Осетии.

Пресс-служба ведомства расценила задержание гражданина Грузии как незаконное, а также сообщила о том, что при задержании мужчина получил огнестрельное ранение в ногу.

В СГБ заявили, что в связи с «серьезным инцидентом» была активирована действующая при посредничестве Миссии наблюдателей Европейского союза (МНЕС) «горячая линия». Грузинская сторона также проинформировала о произошедшем факте сопредседателей Женевских международных дискуссий по Закавказью.

По информации грузинского телеканала Pirveli, задержали 33-летнего жителя села Самтавриси Зазу Кахеладзе. По словам его родственников, утром он пошел в лес за грибами.

В свою очередь КГБ Южной Осетии сообщил, что гражданин Грузии был задержан после того, как нарушил режим государственной границы и произвел несколько выстрелов в пограничников в Ленингорском районе из охотничьего ружья.

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