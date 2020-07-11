Действия российских пограничников в Южной Осетии вызвали гнев у СГБ Грузии
- 11 июля 2020, 19:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии резко отреагировала на задержание жителя деревни Квемо-Чала Каспского муниципалитета российскими пограничниками, дислоцированными в Южной Осетии.
Пресс-служба ведомства расценила задержание гражданина Грузии как незаконное, а также сообщила о том, что при задержании мужчина получил огнестрельное ранение в ногу.
В СГБ заявили, что в связи с «серьезным инцидентом» была активирована действующая при посредничестве Миссии наблюдателей Европейского союза (МНЕС) «горячая линия». Грузинская сторона также проинформировала о произошедшем факте сопредседателей Женевских международных дискуссий по Закавказью.
По информации грузинского телеканала Pirveli, задержали 33-летнего жителя села Самтавриси Зазу Кахеладзе. По словам его родственников, утром он пошел в лес за грибами.
В свою очередь КГБ Южной Осетии сообщил, что гражданин Грузии был задержан после того, как нарушил режим государственной границы и произвел несколько выстрелов в пограничников в Ленингорском районе из охотничьего ружья.
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