Как застеклить балкон и не лишиться денег с банковской карты

Моя милая тетушка в свои 80 с лишним лет остается очень самостоятельной барышней и не любит советов родственников. Живет одна и поэтому магнитом притягивает к себе мошенников всех мастей. Чего только с ней не приключалось за последние годы. Покупала «волшебное одеяло» из овечьей шерсти «от всех болезней» за 200 тысяч рублей в кредит с рассрочкой, меняла за бешеные деньги старую дверь на новую — из дешевой китайской жестянки, но со светодиодной подсветкой скважины для ключей, крыла крышу на даче втрое дороже, чем оно того стоит. Сколько раз делала «поверку» и замену счетчиков для воды по совету пройдох, мы уже и со счета сбились. Этим летом решила застеклить балкон. История вышла поучительной.

Так уж сложилось, что у нашей семьи в «балконном бизнесе» долгие и надежные связи. Узнав о желании тетушки, мы сразу хором посоветовали ей определиться и дать знать: когда готова начать. А уж мы пришлем человека, а то и нескольких. Она согласилась и затихла. Вскоре стало понятно — почему.

В мае, как всегда у метро, тетя встретила рекламного агента, который предложил ей «очень дешево и очень качественно» застеклить балкон в ее двухкомнатной квартире. Обрадовавшись несказанной удаче, она согласилась, ни словом ни с кем не обмолвившись. Когда случайно и много позже мы узнали смету проекта и схватились за голову, было поздно. Деньги уже были уплачены, работы выполнены, а гордая старушка радостно позвала нас полюбоваться на новую конструкцию в квартире.

«Полюбовавшись», мы ничему не удивились — одинарные стекла, никакого утепления, простые раздвижные рамы и даже досок нет на полу. Обычный «развод старушек». Конечно, за эти деньги можно было бы сделать все по уму и зимой выращивать на балконе помидоры. Но это же — ее деньги, в конце концов, решила семья и в очередной раз смирилась с упрямством родственницы. Однако приключения на этом не закончились.

Однажды по мобильному телефону тетушки ответила незнакомая женщина. Нет, ошибки не было: она ответила и второй раз, и третий, потом выключила телефон. «Потеряла мобильник», — подумали мы, уже прикидывая стоимость нового. Но ситуация осложнилась тем, что домашний номер был постоянно занят. Стало тревожно. Через час к тетушке домой выдвинулась сестра, а я продолжил звонить.

Удивительно, но «мобильник» снова начал отвечать. «Зачем вы мне названиваете», — возмутилась новая хозяйка аппарата. Я пояснил, зачем. «Нашла телефон возле магазина, сейчас пойду пропью», — ответила она. Странным показалось ее упорство: в таких ситуациях «симку» тут же выбрасывают, а если отвечают на звонок — просят денег за возврат «трубки». Но этого не было.

Я звонил ей снова и снова. Она сбрасывала вызов, но не отключалась. Вскоре стало ясно почему. Сестра, ворвавшись к тетке домой, застала ее за переговорами по домашнему телефону. Старушка старательно продиктовала кому-то свои паспортные данные и номер банковской карты, а теперь отвечала на вопросы. И «мобильник» лежал рядом, она его не теряла. Просто звонки и sms на него приходили не ей.

Выяснилось, что за несколько часов до описываемых событий тетушке «позвонили из собеса». Оказывается Собянин пообещал заплатить всем пенсионерам, которые «не поехали в бесплатный санаторий на время пандемии» по 50 тысяч рублей. «Надо только сообщить номер карты и…». Дальше вы, я уверен, сами все поймете. Код с обратной стороны карты она сама продиктовала, а коды из sms для подтверждения операций приходили уже на другой номер — все, как положено. Вот только мы не сразу поняли, как мошенники «перехватили номер мобильника». Оказалось — проще простого. Пока стеклили балкон.

Никаких высоких технологий. Пока один мастер что-то показывает бабушке, второй включает на ее мобильном телефоне переадресацию. На номер своей подельницы. Где она? Да может в том самом СИЗО, кто знает. А дальше история про пансионат и Собянина с его тысячами. Просто, как колумбово яйцо!

И никому не предъявишь. Поди докажи, что это «балконщики» установили переадресацию, поди найди, кто звонил наивной бабке с неизвестного номера. Поди отспорь деньги у банка.

Мы долго выспрашивали: где, когда ты оставляла телефон без присмотра. Нигде, конечно. Карантин, сидела дома. В гостях были только мастера, которые занимались балконом. Представить, что тетка случайно сама «переадресовала» звонки кому-то — просто невозможно. А вот мобильный и домашний номера — в квитанции, копия которой осталась у конторы, выполнявшей остекление.

Как называется эта контора, я обязательно скажу — «Центральный оконный сервис», зарегистрированный в подмосковном Пушкино на индивидуального предпринимателя Евгения Николаевича Кузнецова. За которого подписывается некий Беляев Д. С. А переговоры ведут Алексей Григорьевич и Александр. Занятно, что в акте приема-передачи материалов нет ни цен, ни подписей. Понятно, что рамы и фурнитуру они сами не делают. Но попросили изготовителя не писать стоимость. Не смущать бабушку.

Предупредите своих стариков! Может быть они сейчас тоже собрались «стеклить балкон».

