На двух сотрудников московского СИЗО завели дело о взятках на 5 млн рублей

В отношении двух сотрудников СИЗО «Матросская Тишина» возбуждено уголовное дело о получении взятки в 5 млн рублей.

Как сообщается на сайте прокуратуры Москвы, старший оперуполномоченный оперативного отдела и инспектор отдела режима и надзора систематически получали взятки от арестантов за обеспечение незаконного перемещения на территорию изолятора сим-карт, телефонов, алкоголя и других запрещенных предметов.

Кроме того, на территории изолятора была незаконно организована встреча лиц, содержащихся в изоляторе.

«С января по июнь 2019 года на подконтрольные им расчетные счета следственно-арестованными, содержащимися в изоляторе, переведены взятки в виде денежных средств в сумме более 5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям: «Получение взятки», «Превышение должностных полномочий» и «Вымогательство».

Ранее сообщалось, что 3 апреля был арестован замглавы Следственного департамента МВД РФ генерал-майор Александр Бирюков. Вместе с двумя другими генералами этого ведомства — Александром Краковским и Александром Брянцевым — Бирюков проходит по делу о коррупции и подозревается в превышении должностных полномочий.