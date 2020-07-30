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Украина решила претендовать на Олимпиаду 2028 или 2030 года

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© Википедия

© Википедия

Киевские власти собираются пригласить на Украину руководство международного олимпийского движения. Спортивным чиновникам хотят показать подготовку страны к участию в конкурсе за право принять Олимпийские игры. Об этом заявил на совещании 30 июля глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что президент национального олимпийского комитета Сергей Бубка работает над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028 или 2030 года», — цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы Офиса президента Украины.

В заявлении также отмечается, что Бубка как бывший участник нескольких Олимпиад поддерживает реализацию проекта, способного «дать значительный толчок» развитию массового спорта и спорта высших достижений, «в частности его зимних видов».

В ходе совещания участники обсуждали проект создания на Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера «Боржава».

Тем временем в Японии опасаются, что Олимпиады в Токио не будет до тех пор, пока не изобретут вакцину от коронавируса. А может быть, не будет и вовсе.

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