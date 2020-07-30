ВФЛА получила отсрочку на выплату более 6 млн долларов до 15 августа

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) исключит из своих рядов Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) в том случае, если до 15 августа не будет выплачен долг в размере 6,31 млн долларов, сообщается на сайте международной организации.

«Совет World Athletics принял сегодня решение исключить ВФЛА из числа членов World Athletics, если она не выплатит 5 миллиона долларов штрафа и 1,31 миллиона долларов расходов до 15 августа», — говорится в сообщении.

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал позицию World Athletics конструктивной. По его словам, очевидно желание World Athletics взаимодействовать с российской стороной. «Нам предстоит вместе сложная работа по созданию условия для возобновления членства», — цитирует его ТАСС.

Он также пообещал, что требуемая сумма будет выплачена в указанный срок.

Напомним, 2 июля Международная ассоциация легкоатлетических федераций World Athletics приостановила выдачу российским спортсменам нейтрального статуса, который после всех допинговых скандалов вокруг Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) позволил бы нашим легкоатлетам участвовать в международных соревнованиях. Это решение вызвано тем, что ВФЛА не выплатила штраф в размере 5 млн долларов, который был наложен за вмешательство в расследование дела об употреблении допинга прыгуном в высоту Данилом Лысенко.