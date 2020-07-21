Пандемия отменила Нобелевский банкет в Стокгольме

Традиционный Нобелевский банкет в Стокгольме в честь лауреатов знаменитой научной и литературной премии в этом году не состоится. Мероприятие, которое должно было пройти 10 декабря, отменили из-за пандемии COVID-19.

По словам исполнительного директора Нобелевского фонда Ларса Хайкенстена, на решение повлияли две проблемы. Из-за распространения инфекции нельзя собрать большое количество людей в одном помещении. Кроме того, пока не ясно, какие границы будут закрыты, в какие страны будут летать самолеты, что ставит под сомнение вероятность свободного приезда гостей.

Лауреаты Нобелевской премии будут названы в октябре, как это происходило и раньше. Но пока никто не знает, какой будет церемония вручения наград.

«Как обычно, в филармонии все сидеть, вероятно, не будут. Но может случиться так, что некоторые лауреаты приедут в Стокгольм, а некоторые останутся у себя на родине. Мы как-то подключим их в цифровом формате», — цитирует издание Dagens Nyheter слова Хайкенстена.

Обычно мероприятие проходит в городской ратуше Стокгольма. По традиции в Нобелевском банкете участвует королевская семья Швеции, руководство страны, лидеры ведущих политических партий, члены Нобелевских комитетов, лауреаты и их родственники, а также две сотни студентов местных университетов. Число гостей — 1300−1400 человек. Все они должны быть во фраках и вечерних платьях.

Специальное меню к ужину готовят в трех вариантах работники ресторана при ратуше. Этот процесс доверяют лишь обладателям титула «Повар года». В сентябре блюда к «столу Нобеля» дегустируют члены комитетов, но все держится в секрете до начала торжеств .

Еду подают на фирменной посуде ручной работы с гербом учредителя премии. Портрет Нобеля также выткан на скатертях и салфетках. Столы в Голубом зале расставляют в строгом порядке, а движения официантов рассчитаны по минутам. Для украшения банкета специально привозят около 23 тысяч цветов из Сан-Ремо. Открывает торжества шведский король с женщиной-лауреатом или, в ее отсутствие, с женой лауреата премии по физике. Музыкальное сопровождение доверяют ведущим мировым звездам.

Однако в нынешнем году без всего этого великолепия придется обойтись. С момента учреждения премии в 1901 году Нобелевский банкет был отменен лишь в 1907 году из-за смерти короля.