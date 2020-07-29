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Названы цены на вакцины против COVID-19

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© Pixabay

© Pixabay

Курс прививок вакцины от коронавируса, которую разрабатывает биотехнологическая компания из США Moderna, будет стоить примерно 50−60 долларов. Такие данные сообщили Financial Times осведомленные источники. Исходя из того, что для успеха вакцинации нужно два укола, каждая доза обойдется покупателю в 25−30 долларов.

Отмечается, что компания уже провела переговоры с потенциальными покупателями. Речь идет о стоимости вакцины в Соединенных Штатах и других странах с высоким уровнем жизни.

Financial Times приводит и стоимость вакцин от других производителей. Они — несколько ниже. Препарат американской Pfizer и немецкой BioNTtech стоит 19,5 долларов за дозу. Разработка совместной шведско-британской AstraZeneca — всего 3−4 доллара.

По данным издания, Pfizer и BioNTtech уже договорились о поставках 100 миллионов доз с американскими властями. Вероятно, об этой вакцине заявил накануне президент США Дональд Трамп, пообещавший рассмотреть возможность передачи препарата в другие страны.

Тем временем Moderna 27 июля приступила к третьей фазе клинических испытаний своей вакцины. В эксперименте примут участие около 30 тысяч добровольцев. По данным AP, это — самое массовое тестирование препарата в мире.

Источник Financial Times подчеркнул, что цена вакцины от Moderna «вызывает существенные трудности в переговорах» из-за наличия более выгодных предложений. Возможно, производитель пересмотрит свои запросы.

В Москве же вакцинация будет бесплатной. Такое обещание дал мэр столицы Сергей Собянин.

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