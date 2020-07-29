США допустили поставки вакцины от коронавируса в другие страны

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает возможным отправку вакцины против коронавируса в другие страны. Как только такой препарат будет разработан, процесс его распространения будет «очень быстрым», заявил он.

«Когда у нас будет эта вакцина, она будет распространяться . Это будет очень быстрый процесс по всей стране. Возможно, мы будем снабжать большим количеством вакцины другие части мира, как делаем это с аппаратами искусственной вентиляции легких», — цитирует ТАСС слова американского лидера на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп отметил, что Соединенные Штаты находятся «на пути к быстрому производству 100 миллионов доз» после медицинского одобрения вакцины. Затем будет взят и следующий рубеж — в 500 миллионов. Сейчас страна существенно увеличила темпы получения материалов, необходимых для создания препарата.

Тем временем один из разработчиков отечественной вакцины рассказал, когда стоит ждать ее регистрации, а также назвал вероятную дату начала массового производства