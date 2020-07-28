МИД РФ назвал «политической цензурой» блокировку аккаунтов «Царьграда»

Американская корпорация Google своим решением о блокировке аккаунтов телеканала «Царьград» показала очередной пример политической цензуры, а также нарушения свободы слова и принципа равного доступа к информации. Монополисты технологического рынка снова пошли на поводу у властей США, которые проводят «зачистку глобального информационного поля от российских источников», заявили в Министерстве иностранных дел России. МИД РФ призывает международные организации и правозащитников отреагировать на этот недопустимый шаг.

В ночь на 28 июля Google без предупреждения заблокировал официальный аккаунт телеканала «Царьград» в YouTube. Его аудитория составляет более миллиона подписчиков. Прекращен доступ пользователей к каналам «Новости Царьграда» и «Двуглавый орел». Редакция российского средства массовой информации лишилась возможности использовать почтовые, облачные и другие сервисы американской корпорации. Никаких объяснений причин при этом не последовало. Учетная запись помечена грифом «без возможности восстановления».

Вслед за этим Google заблокировал аккаунты российских экспертов, которые поддерживают редакционную политику «Царьграда». Они также не получили сообщений о каких-либо нарушениях, что противоречит собственным правилам сервиса. Все обращения американская корпорация до сих пор игнорирует.

«Выбранный модераторами видео-платформы момент для ограничения вещания российского СМИ, продвигающего православные ценности, выглядит цинично. Это произошло в важный для всех христиан в России и за ее пределами праздник — День крещения Руси», — отметили в МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что Google и ранее демонстративно нарушал собственные правила в отношении российских СМИ. Точно так же американская корпорация поступила с аккаунтом телеканала «Крым 24» и информационных агентств «Anna News» и «News Front». Блокирован был ресурс «Федерального агентства новостей». В марте 2020 года в Facebook и Twitter удалили более 300 учетных записей, связанных с Россией.

«Призываем профильные международные организации и правозащитное сообщество отреагировать на этот недопустимый шаг», — заявили в Министерстве иностранных дел России.

Около года назад Google без объяснения причин заблокировал YouTube-канал «Ридуса». Редакция имеет основания полагать, что причиной блокировки стали политически мотивированные жалобы пользователей с Украины.