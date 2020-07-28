Таинственные семена из Китая атаковали США

Граждане США уже несколько недель получают странные почтовые отправления из Китая. Без всякого предупреждения в адрес жителей различных штатов стали приходить посылки с семенами неизвестных растений. Первыми заволновались власти Вирджинии, предупредившие местное население, что сажать в землю «дары данайцев» нельзя. Это могут быть инвазивные виды, а сама кампания вполне похожа на начало биологической войны. Позже подобные обращения выпустили в Техасе, Огайо, Вашингтоне, Юте, Луизиане, Кентукки и других штатах. В условиях нынешней напряженности в отношениях между двумя странами странный приток неопознанных семян может породить еще большее недоверие Вашингтона.

«На данный момент у нас нет достаточной информации, чтобы понять, является ли это обманом, шуткой, интернет-мошенничеством или актом сельскохозяйственного биотерроризма», — цитирует South China Morning Post слова комиссара по сельскому хозяйству штата Кентукки Райана Куорлза.



Посылки с семенами были помечены как отправления с ювелирными изделиями, игрушками, а также другими предметами. Власти призывают к осторожности с любой корреспонденцией, на которой встречаются китайские иероглифы. Обо всех странностях следует сообщать государственным службам.

«Не сажайте их», — призвал департамент сельского хозяйства штата Вашингтон в Facebook.



По словам комиссара Департамента сельского и лесного хозяйства Луизианы Майка Стрейна, пока сложно понять, что за семена приходят из Китая. «Мы должны идентифицировать их, чтобы гарантировать отсутствие риска для сельскохозяйственной промышленности штата и окружающей среды», — заявил он.

В полицейском управлении городка Уайтхаус в штате Огайо заявили, что посылки с семенами могут быть частью аферы мошенников — своего рода «партизанский маркетинг». Некая компания отправляет свой продукт ничего не подозревающим получателям, а затем пишет в Сети поддельные обзоры, говоря про «обширную сеть клиентов».



Министерство сельского хозяйства Огайо опубликовало в Facebook фотографию посылки, отправленной из китайского города Сучжоу. Это пакет семян, которые, по словам некоторых пользователей, напоминают семена подсолнечника.

В ответ на предупреждение властей штата Вашингтон в Facebook жительница Техаса выложила фотографию посылки из Сучжоу, доставленной Почтой Китая. По ее словам, она получила отправление неожиданно. В сопроводительных документах было указано, что внутри находится браслет.



«Я получила это две недели назад. Подумала, что передо мной семена огурцов», — написала женщина. Однако, глядя на фотографии других пользователей, можно отметить, что семена из разных посылок отличаются.

Власти напомнили гражданам, что инвазивные виды наносят ущерб окружающей среде, вытесняют или уничтожают местные растения и насекомых. Они способны причинить серьезный урон посевам. Принятие мер по предотвращению их интродукции (переселения за пределы естественного ареала обитания) является наиболее эффективным методом снижения риска и финансовых затрат.



В мае в Соединенных Штатах заговорили о другом настоящем бедствии — ящерах-пришельцах. На юге страны появился инвазивный вид.