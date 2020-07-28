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Более девяти тонн наркотиков изъяли на границе Венесуэлы

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© Twitter

© Twitter

Два крупных лагеря, в которых находились 25 лабораторий по производству наркотиков, ликвидировали силовики Венесуэлы вблизи границы с Колумбией. В общей сложности было изъято 9173 килограмма кокаина и пасты на основе коки, заявил в Twitter министр внутренних дел страны Нестор Ревероль.

Операцию провели сотрудники Национального управления по борьбе с наркотиками при поддержке военнослужащих венесуэльской армии. Одним из мест, где базировались наркоторговцы, являлся муниципалитет Хесус Мария Семпрун в штате Сулия.

«Венесуэла усиливает надзор на своих границах, чтобы не допустить использования колумбийскими мафиози нашей территории для производства кокаина», — подчеркнул Ревероль.

Правоохранительные органы в ходе операции «Независимость 2020» уничтожили свыше 17 тонн химических веществ и оборудование для производства наркотиков всего в 900 метрах от колумбийской границы, отметил глава МВД. На фотографиях видно, что в качестве «приборов» преступники использовали обычные микроволновые печи.

Пандемия COVID-19 нанесла ущерб не только официальной экономике. Коронавирус обходится в миллионы долларов наркоторговцам, привычные маршруты поставок которых практически полностью перекрыли ограничительные меры властей. Картелям стало также намного труднее отмывать криминальные деньги.

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