COVID-19 уже обошлась наркокартелям в миллионы долларов

Пандемия коронавируса нанесла ущерб не только официальной экономике. Она обходится в миллионы долларов наркоторговцам, привычные маршруты поставок которых практически полностью перекрыли ограничительные меры властей. Намного сложнее стало и отмывать криминальные деньги, пишет NBC News со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

По словам сотрудников спецслужб, с момента начала кризиса федеральные агенты по борьбе с наркотиками изъяли в основных центрах США значительно больше «товара» и незаконных средств, чем обычно. Причиной стали ограничения, введенные в Соединенных Штатах на фоне распространения коронавирусной инфекции. Они просто подорвали работу картелей.

«Сейчас их деятельность намного более очевидна, чем три месяца назад. Когда в стоге меньше сена, легче найти иголку. Ограничительные меры привели к тому, что наркокартели и „отмыватели“ денег стали больше рисковать, и именно поэтому мы можем извлечь выгоду из сложившейся ситуации», — заявил специальный агент Управления по борьбе с наркотиками Лос-Анджелеса Билл Боднер.

За период с 1 марта по 8 мая изъятия наличных денег в Лос-Анджелесе более чем вдвое превысили показатели прошлого года: они выросли с 4,5 до десяти миллионов долларов. Аналогичного успеха добились агенты управления, работающие на Восточном побережье.

Изъятия наличных в Нью-Йорке выросли на 180% по сравнению с прошлым годом. Причем основная их часть поступила в последние пару месяцев.

При перемещении «товара» вдоль западного побережья США мексиканские картели используют некоторые производственные предприятия фактических в качестве банков. Они помогают отмывать доходы от продажи наркотиков и направляют деньги обратно через границу.

В Нью-Йорке картели, как правило, полагаются на «международные азиатские преступные организации» для «отмывания» своих денег. Партнеры наркоторговцев покупают американские товары за «грязные» деньги и отправлять их в Китай. Взамен преступные банды, которые получают груз, переправляют средства в Мексику. Часто это делается через банковские переводы из Китая, которые сложнее отследить.

Однако закрытие производств лишило наркоторговцев возможности использовать это звено в их сложной работе. В результате деньги картелей накапливаются, что привело к более крупным конфискациям. Перед пандемией полицейские рейды часто приносили не более 100 тысяч долларов. Теперь, когда привычные цепочки «отмывания» средств нарушены, агенты изымают суммы, превышающие один миллион.

Ограничительные меры отразились не только на изъятиях преступных денег. В последнее время конфисковано большое количество наркотиков. С 21 марта по 16 мая сотрудники пограничного патруля в Детройте, «добыли» почти 1300 килограммов марихуаны, около 40 килограммов кокаина и множество другой «дури». Заметно выросло количество «находок» в аэропортах. По словам полицейских, речь идет о «товаре»" на сотни тысяч долларов.

Агенты говорят, что еще слишком рано делать выводы о том, что стало причиной всплеска изъятий в аэропортах, но сокращение автомобильного движения из-за ограничительных мер, вероятно, является фактором, который поспособствовал этому.

«Преступники не хотят быть той единственной машиной на дороге, которую остановят. Когда движение не такое плотное, поймать их легче, чем среди тысяч автомобилей», — поясняют полицейские.

По словам официальных лиц, еще только предстоит окончательно определить, как пандемия COVID-19 изменит бизнес наркокартелей. Но уже ясно, что выросли цены на наркотики. Так, стоимость метамфетамина в Калифорнии взлетела до максимума с одной до двух тысяч долларов за фунт. Это отчасти связано с экономическими сбоями и трудностями при импорте химических веществ из Китая и Индии, а также с закрытием южной границы для несущественных поездок. Цена на марихуану выросла примерно на 55%, кокаин подорожал на 12%, героин — на 7%. Все это лишний раз говорит о трудностях, с которыми сталкиваются преступники.

Изменились и принципы работы специальных агентов. Они все меньше сидят в офисах и все больше времени проводят на улицах.

«Мы практикуем социальное дистанцирование, но пандемия не мешает нам выполнять свою работу», — заверяют полицейские.

Тем временем пандемия коронавируса вновь вернула простых британцев на огороды. Как это было во времена мировых войн.