Ящеры-пришельцы атаковали США

Американские экологи обеспокоены нашествием крупных ящериц, которые начинают оккупировать южные штаты страны. Пришельцы, ранее замеченные в Алабаме, уже активно проявляют себя в Джорджии. Речь идет о тегу из семейства варановых. Привычным местом обитания данных рептилий являются тропические леса в бассейне Амазонки. Инвазивный вид, представители которого достигают длины в 1,4 метра, угрожают местным животным и птицам.

«Они едят практически все — растительную и животную пищу. И одним из их любимых лакомств являются яйца наземных животных. В том числе — черепах и рептилий, которые охраняются в нашем штате», — заявил Джон Дженсен из Департамента природных ресурсов Джорджии.

По его словам, сейчас представители охраны дикой природы пытаются сдержать нашествие тегу и удалить их из экосистемы, поскольку ящерицы могут оказать негативное воздействие на местные виды. Пришельцы пожирают не только яйца черепах, но и кладки таких птиц, как индейка и перепел. Потенциально они способны захватывать норы сусликов и других грызунов.

Тегу завезли в южные штаты США люди. Это — бывшие домашние питомцы, сбежавшие или сознательно выпущенные на волю. Они являются «ненасытными хищниками», которые уже стали причиной уничтожения различных видов дикой природы в устоявшейся экосистеме Флориды, отметили в экологическом обществе Orianne.

Дженсен призвал местных жителей сообщать о любых встречах с тегу в интернете. Это поможет отслеживать и устранять «захватчиков».



«Если вы можете самостоятельно безопасно и гуманно отловить животное, мы поощряем это. Но нам хотелось бы получать любую информацию», — заявил Дженсен.

Он рассказал, что ящерицы, как правило, имеют черно-белый окрас и могут достигать в длину до 1,4 метра. Размер заставляет многих считать тегу маленькими аллигаторами. Дженсен подчеркнул, что любой, кто держит рептилию в качестве домашнего животного и хочет с ней расстаться, должен передать ящерицу экологам.

«Выпускать ее в дикую природу — самое худшее, что можно сделать. Это повлияет на наши местные виды, и мы не можем этого допустить», — подчеркнул сотрудник Департамента природных ресурсов штата.



По мнению экспертов общества Orianne, тегу появились в Джорджии в течение последних трех лет. Им удалось выжить в условиях довольно холодных местных зим. Это означает, что популяция будет быстро расти и распространяться.

«Очень важно удалять инвазивные виды на ранних этапах процесса вторжения, чтобы иметь наилучшие шансы на успех. Обо всех наблюдениях тегу следует немедленно сообщать в Департамент природных ресурсов», — подчеркнули в обществе.

Зоологи считают тегу пугливым и осторожным животным. Эта ящерица старается при опасности убежать. Однако при отсутствии возможности скрыться она может защищаться мощными когтями, острыми зубами и даже применяет удары хвостом. Укусы рептилии крайне болезненны, поскольку острые зубы способны оставлять крупные рваные раны.



Тегу — всеядны, но все же, скорее, являются хищниками. Их зубы отлично приспособлены и для разрывания мяса, и для ощипывания растительности, и дробления раковин моллюсков или жестких шкурок насекомых. Эта рептилия не брезгует охотой на мелких млекопитающих, птиц, ящериц, земноводных и насекомых. Она способна разорять курятники, но может посещать и огороды в поисках овощей и фруктов. В Латинской Америки мясо тегу считается вкусным и, по слухам, напоминает куриное.

Тегу — не единственный инвазивный вид, вызывающий с недавних пор озабоченность у американских экологов. Ученые утверждают, что в США впервые замечены так называемые азиатские «шершни-убийцы» Vespa mandarinia. Известно, что в Японии от их укусов гибнет до 50 человек в год. Эти пришельцы способны уничтожить популяции пчел в Соединенных Штатах, которые и так быстро сокращаются.

Тем временем в Китай из Мексики попытались контрабандой вывезти более 15 тысяч черепах различных видов. Но на таможне партию животных вычислили и спасли.