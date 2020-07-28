В Бельгии ввели комендантский час из-за второй волны COVID-19

Комендантский час из-за нового роста числа заразившихся коронавирусом ввели власти бельгийской провинции Антверпен. На улицах запрещено появляться с 23:30 до 6:00. Работодателей призвали вернуть сотрудников на удаленную работу, если это возможно.

Правда, в «случае крайней необходимости» нарушить комендантский час все-таки можно. Не будут наказывать за ночную работу или визит в больницу. Однако все кафе и рестораны должны закрываться в 23:00. Будет приостановлена работа некоторых крупных банкетных залов и спортивных центров. Временно запрещены контактные виды спорта, сообщают местные СМИ.

Власти Бельгии 27 июля провели внеочередное заседание Совета национальной безопасности в связи с осложнением ситуации. Эксперты считают, что в стране началась «вторая волна коронавируса». Больше всего новых случаев отмечено именно в Антверпене. В Брюсселе обстановка спокойнее.

По итогам заседания премьер-министр Бельгии Софе Вильмес призвала население ограничить контакты и более тщательно соблюдать меры предосторожности. С 29 июля «семейный круг общения» снижается с 15 до пяти человек. Посещать магазины следует в одиночестве, но можно взять с собой ребенка или инвалида, проживающих с вами в одном доме. Число участников массовых мероприятий ограничено двумя сотнями на открытом воздухе и сотней в помещении.

Накануне стало известно, что в Марокко из-за ухудшения обстановки с коронавирусом закрыли сразу несколько городов. Власти предупредили о возможном возвращении жестких ограничений.