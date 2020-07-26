В Марокко закрыли восемь городов из-за новых заражений COVID-19

Въезд и выезд в восемь марокканских городов будет закрыт с 27 июля из-за значительного увеличения числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Запрет на перемещения не касается больных, которым нужна экстренная помощь, и лиц со специальными разрешениями. Также сохранятся поставки всех необходимых товаров, сказано в совместном заявлении МВД и Минздрава Марокко.

«Принимая во внимание значительное увеличение в последние дни случаев заражения COVID-19 в нескольких префектурах и провинциях, исходя из выводов ежедневного мониторинга и периодической оценки эпидемиологической ситуации в стране, в рамках усиления мер борьбы с распространением пандемии было принято решение запретить с 27 июля поездки в города Беррашид, Касабланка, Марракеш, Мекнес, Сеттат, Танжер, Тетуан и Фес, а также выезды из них», — цитирует ТАСС текст документа.

Чтобы попасть в перечисленные города или покинуть их потребуются командировочные документы, выданные работодателем, и специальные разрешения от местных властей.

Согласно заявлению, запрет пришлось ввести из-за несоблюдения гражданами профилактических мер, социальной дистанции, требований по ношению защитных масок и использованию дезинфицирующих средств, «несмотря на их наличие в больших количествах на рынке».

«Перед лицом сложившейся ситуации, органы государственной власти призывают граждан строго соблюдать эти меры под угрозой жестких наказаний в соответствии с законом», — сказано в тексте документа.

Первый случай заражения коронавирусом в Марокко был отмечен 2 марта. С тех пор число инфицированных превысило 20 тысяч. От болезни умерли 313 марокканцев.

В июне ограничительные меры были ослаблены, однако в июле Минздрав начал фиксировать новый рост числа заболевших. Министр здравоохранения Марокко Халед Айт Талеб накануне заявил, что правительство готово «в любой момент» вновь ввести ограничения.