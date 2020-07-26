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В Марокко закрыли восемь городов из-за новых заражений COVID-19

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© Википедия

© Википедия

Въезд и выезд в восемь марокканских городов будет закрыт с 27 июля из-за значительного увеличения числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Запрет на перемещения не касается больных, которым нужна экстренная помощь, и лиц со специальными разрешениями. Также сохранятся поставки всех необходимых товаров, сказано в совместном заявлении МВД и Минздрава Марокко.

«Принимая во внимание значительное увеличение в последние дни случаев заражения COVID-19 в нескольких префектурах и провинциях, исходя из выводов ежедневного мониторинга и периодической оценки эпидемиологической ситуации в стране, в рамках усиления мер борьбы с распространением пандемии было принято решение запретить с 27 июля поездки в города Беррашид, Касабланка, Марракеш, Мекнес, Сеттат, Танжер, Тетуан и Фес, а также выезды из них», — цитирует ТАСС текст документа.

Чтобы попасть в перечисленные города или покинуть их потребуются командировочные документы, выданные работодателем, и специальные разрешения от местных властей.

Согласно заявлению, запрет пришлось ввести из-за несоблюдения гражданами профилактических мер, социальной дистанции, требований по ношению защитных масок и использованию дезинфицирующих средств, «несмотря на их наличие в больших количествах на рынке».

«Перед лицом сложившейся ситуации, органы государственной власти призывают граждан строго соблюдать эти меры под угрозой жестких наказаний в соответствии с законом», — сказано в тексте документа.

Первый случай заражения коронавирусом в Марокко был отмечен 2 марта. С тех пор число инфицированных превысило 20 тысяч. От болезни умерли 313 марокканцев.

В июне ограничительные меры были ослаблены, однако в июле Минздрав начал фиксировать новый рост числа заболевших. Министр здравоохранения Марокко Халед Айт Талеб накануне заявил, что правительство готово «в любой момент» вновь ввести ограничения.

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МИД Германии выступил против возвращения России в G7

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что участие России в заседаниях «Большой семерки» до благополучного решения украинского вопроса неприемлемо. При этом он признал пользу от международного сотрудничества с Москвой.

«Причиной исключения России были аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины. Пока мы не разрешим этот вопрос, шансов на я не вижу», — заявил министр в интервью газете Rheinische Post.

Хайко Маас добавил, что в последнее время в отношениях с Россией «постоянно возникают сложности», но в Берлине все равно будут сотрудничать с Москвой по целому ряду вопросов международной политики.

«Мы также знаем, что Россия нужна нам для решения таких проблем, как конфликты в Сирии, Ливии и Украине. Это будет работа не против России, а только вместе с Россией», — пояснил он.

По словам дипломата, в Германии не видят необходимости в расширении G7 ни за счет возвращения в России, ни за счет приглашения других стран. «G7 и G20 — это два разумно скоординированных формата. Нам не нужны G11 или G12», — заключил Маас.

Напомним, год назад новость о возможном возвращении России в международный клуб G7 вызвала немалый общественный резонанс. Тогда президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы пригласить президента Владимира Путина на встречу с другими членами G7. Затем Трамп уточнил, что желает видеть в клубе самых влиятельных держав мира также Индию, Австралию и Южную Корею. Планам американского лидера помешала пандемия коронавирусной инфекции, а также позиция Палата представителей Конгресса, которая большинством голосов одобрила резолюцию против членства России в «Большой семерке».

Ранее «Ридус» рассказывал, нужна ли Россия «Большой семерке» и наоборот, и как США пытаются создать антикитайскую Антанту.

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