Изменение климата привело к лесным пожарам в российской Арктике

Климатические изменения становятся все более заметными в российской Арктике. Из-за этого лесные пожары распространяются в несвойственную для этих опасных природных явлений зону — заполярье. Об этом заявил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) Сергей Диденко.

«Впервые в этом году был зафиксирован лесной пожар в Якутии на территории, расположенной за Северным полярным кругом. Наблюдается очевидное перемещение центра пожароопасной ситуации на север страны», — цитирует его слова пресс-служба ВНИИ ГОЧС.

Диденко предупредил, что в ближайшие две недели на территории центральных и юго-восточных районов Республики Саха из-за высоких среднесуточных температур и отсутствия осадков ожидается ухудшение обстановки и повышение вероятности новых пожаров.

Превышение среднемноголетних значений параметров пожарной опасности на 7−12% также возможны в восточных районах Республики Карелия, юго-восточных районах Мурманской области и Республики Коми, на западе Ханты-Мансийского автономного округа, и на востоке Красноярского края.

Из других опасных природных явлений на территории России руководитель института выделил сход ледника 20 июля в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. Ледяная масса сползла в ущелье на высоте 3600 метров. Некоторые туристы проигнорировали предупреждение МЧС, из-за чего пострадала незарегистрированная группа из Москвы. Трое из ее участников получили повреждения. Среди них — два ребенка.

По оценке ВНИИ ГОЧС, неблагоприятный прогноз по таянию ледников, сходу селевых потоков и оползней сохранится на предстоящей неделе на территории республик Северного Кавказа и Краснодарского края.

Ученые отметили, что оправдываются прогнозы по формированию смерчей на побережье Черного моря. 21 июля атмосферный вихрь вышел на пляж в Сочи. Человеческих жертв удалось избежать благодаря заблаговременному закрытию зон отдыха.

Из-за сильных и продолжительных дождей наблюдается большой приток воды в водохранилища Москворецкой водной системы. В начале июля в нее поступало примерно семь кубических метров в секунду. Сейчас этот показатель превысил 150 кубометров. Чтобы сократить риски подтопления населенных пунктов Московской области и северо-запада Москвы, ВНИИ ГОЧС рекомендует Росводресурсам организовать постоянный мониторинг состояния и наполняемости водохранилищ. Органам местного самоуправления следует и провести подготовку к вероятным паводкам.

Следует отметить и рост числа заблудившихся в лесах людей. Он связан с началом сезона сбора ягод и грибов в России. Так, с 17 по 19 июля в Подмосковье спасатели получили тревожных 77 сообщений. В подмосковных лесах за этот период потерялись 106 человек.

Неделю назад ученые ВНИИ ГОЧС предупредили о возможности возникновения паводков на территории европейской части России.