Паводки могут подтопить мосты и автодороги в шести регионах России

Подтопление низин, пониженных участков автомобильных дорог и невысоких мостов не исключено в период с 20 по 27 июля на территории шести областей европейской части России. О последствиях неблагоприятных природных условий предупредили ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

По оценкам специалистов института, подтопления возможны в Костромской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской и Псковской областях.

«В целях обеспечения транспортного сообщения сельских поселений главным управлениям МЧС России указанных субъектов рекомендуется на заседании КЧС и ПБ инициировать рассмотрение вопроса о заблаговременном проведении комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий», — сказано в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

В ряде районов Дальневосточного федерального округа, Хабаровского края, Амурской области и Приморского края сохраняется переувлажнение верхнего слоя почвы, отметил руководитель института Сергей Диденко. По его словам, именно это опасное природное явление стало одной из причин масштабного наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году. Тогда были затоплены почти 7,5 тысяч домовладений и 22 муниципальных образования только в Амурской области.

Если в этом году рано начнется сезон муссонных дождей, то критическое переувлажнение почвы не позволит ей впитать достаточные объемы осадков. Это может привести к формированию паводковых волн и резкому росту уровней воды в реках бассейна Амура, что повлечет за собой подтопление низин, жилых домов и объектов инфраструктуры. Повышенные уровни грунтовых вод будут препятствовать полевым работами и приведут к снижению урожайности, добавили ученые.

В начале июля в Подмосковье залило водой 320 приусадебных участков. Несколько деревянных домов полностью смыло. Причиной паводка стали сильные дожди. Наводнение повредило автомобильный мост, движение по которому пришлось остановить.