Премьера «Довода» Кристофера Нолана перенесена на 26 августа

Премьеру одного из самых ожидаемых фильмов года «Довод» (Tenet) режиссера Кристофера Нолана перенесли на 26 августа. Картина о секретном чернокожем агенте, пытающемся спасти мир, выйдет на экраны «по всему миру», сообщается в Twitter проекта.

«Билеты появятся в продаже в ближайшее время», — сказано в сообщении. Однако точная дата начала продаж не сообщается.

Премьеру «Довода» переносили на фоне пандемии неоднократно. Поначалу зрители ждали картину 17 июля, затем звучали другие даты: 31 июля и 12 августа. Однако стабильно большое число случаев инфицирования коронавирусом в Соединенных Штатах пока не позволяет открыть кинотеатры.

Владельцы кинозалов серьезно расстроены переносом премьеры «Довода», поскольку рассчитывали на хорошие сборы. К тому же The Walt Disney Company недавно заявила о задержке выхода на экраны картины «Мулан» и других изменениях в графике.