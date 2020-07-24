Disney из-за пандемии отложила выход «Мулан» и «Звездных войн»

Американская The Walt Disney Company из-за распространения в мире коронавируса была вынуждена перенести премьеры фильма «Мулан», продолжений «Аватара» и культовой саги «Звездные войны». Об этом стало известно от представителей компании изданию The Hollywood Reporter.

Сейчас Disney ищет возможность показать фильм «Мулан» зрителям всего мира, отметили в компании. Однако премьера, назначенная на август, пока отложена на неопределенный срок. По данным прессы, сдвиг произошел из-за того, что подавляющее большинство кинотеатров США остаются закрытыми на фоне резкого увеличения числа случаев COVID-19 в Калифорнии и других штатах.

Отмечается, что новость стала настоящим ударом для владельцев кинотеатров. Они рассчитывали сразу после открытия пустить в прокат «Мулан» и «Довод» Кристофера Нолана, о переносе премьеры которого ранее заявила компания Warner Bros.

«Никто не разочарован этой задержкой больше, чем я. Большинство из вас, вероятно, не знают, что пандемия до сих пор не позволяет нам возобновить большую часть виртуальной продакшн-работы в Лос-Анджелесе», — написал в Instagram режиссер фильма «Аватар» Джеймс Кэмерон.

Премьера «Аватар 2» перенесена с декабря 2021 года на конец 2022-го. «Звездные войны» фанаты увидят не раньше декабря 2023 года.