Онищенко ответил на слова главы ВОЗ об усилении пандемии COVID-19 в мире

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал заявление главы ВОЗ об усилении пандемии коронавируса.

По его словам, несмотря на рост числа новых случаев заражения, количество выздоровевших превышает количество заболевших, что является хорошим показателем.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за последние шесть недель число заболевших COVID-19 в мире практически удвоилось и превысило 16 миллионов человек. Умерли от коронавируса уже почти 650 тысяч человек.

«Да, говорить о завершении пандемии пока рано, кроме того, нужно иметь в виду, что в разных странах ситуация различается достаточно резко», — сказал Онищенко в интервью ФАН, напомнив при этом, что коронавирусная инфекция гораздо менее заразна, чем грипп.

По мнению бывшего санитарного врача РФ, данный фактор является обнадеживающим при прогнозировании дальнейшего распространения COVID-19. Он отметил, что 16,3 млн случаев заражения за восемь месяцев — не так уж много для острого респираторного заболевания.

Онищенко призвал обратить самое пристальное внимание на Индию, где ситуация крайне серьезная. «Есть все основания считать, что местные власти там не полностью владеют ситуацией по коронавирусу», — подчеркнул собеседник издания.

Он также указал на необходимость своевременно прививать россиян от гриппа.

Ранее Онищенко заявил, что осенью и зимой будут более страшны сезонные простуды и грипп, чем COVID-19. При этом он не исключил нового всплеска коронавируса в осенне-зимний период совместно с общим ростом заболеваний ОРВИ.

По его мнению, у населения нет повода для паники, поскольку у россиян уже сформировался популяционный иммунитет к COVID-19, который новые штаммы вируса преодолеть не смогут. Онищенко подчеркнул, что коронавирус не обладает теми свойствами, которыми обладает гриппозная инфекция, которая легко преподносит новый штамм, прорывающий ранее сформированный популяционный иммунитет.

