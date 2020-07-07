Онищенко рассказал о популяционном иммунитете у россиян к COVID-19

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, ныне являющийся первым заместителем председателя комитета Госдумы по образованию и науке, не исключил нового всплеска коронавирусной инфекции в осенне-зимний период совместно с общим ростом заболеваний ОРВИ.

При этом он выразил надежду на то, что такой паники у населения, как прошедшей весной, вторая волна эпидемии уже не вызовет.

По мнению Онищенко, для паники нет повода, поскольку у россиян уже сформировался популяционный иммунитет к COVID-19, который новые штаммы вируса преодолеть не смогут. «У нас, учитывая легкость и бессимптомность течения заболевания, сформировался достаточно высокий популяционный иммунитет», — цитирует ФАН академика РАН.

Он подчеркнул, что коронавирус не обладает теми свойствами, которыми обладает гриппозная инфекция, которая легко преподносит новый штамм, прорывающий ранее сформированный популяционный иммунитет.

По словам Онищенко, поскольку ОРЗ — это сотни разных вирусов и бактерий, на волне этого заболевания осенью возможен и некий рост коронавирусной инфекции. При этом он обратил внимание на то, что в будущем нельзя допускать «информационно-террористической атаки, когда в панике закрывали целые отрасли, останавливали жизнь».

Как писал ранее «Ридус», 7 мая Онищенко выступил против дальнейшего ужесточения мер по изоляции россиян из-за ситуации с COVID-19, заявив, что коронавирус уже «выдыхается». Он подчеркнул, что даже в условиях карантина экономика должна работать и люди должны работать.