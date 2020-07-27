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В Минпросвещения рассказали, что ждет школьников с 1 сентября 2020 года

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Чуть больше месяца остается до важного для всех школьников и родителей дня — 1 сентября. Из-за введения дистанционного формата учебы многие опасаются, что традиционная форма обучения теперь не вернется.

«Ридус» решил выяснить, готовы ли российские школы к переходу в онлайн.

В ситуации, когда ребенок остается один на один с компьютером, когда отсутствует классно-урочная система, для многих учителей оказалось трудным выстроить учебный процесс. Мы привыкли, что в классе ведем уроки по 45 минут, начинаем их с проверки домашнего задания, затем объясняем новую тему и решаем задачи. Но в условиях, в которых мы оказались, такая система не работает, — пояснила «Ридусу» педагог, к. п. н., вице-президент Группы компаний «Просвещение» Виктория Копылова.

Сегодня министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что пока никаких установок относительно дистанционного формата обучения и проведения торжественной линейки 1 сентября нет. Линейки в школах пройдут в традиционном режиме. Что касается учебы, то каждый регион должен принимать решение самостоятельно, исходя их количества заболевших. Однако планируется, что занятия будут проходить в традиционной форме.

Поскольку ситуация в период пандемии в регионах различалась, давать одинаковые рекомендации для всех российских школ не стоит. Но совершенно точно можно сказать, что в этих условиях важно оказывать качественную поддержку всем участникам учебного процесса — ученикам, учителям, родителям.

Сейчас необходимо рассматривать новые подходы к организации обучения, при этом учитывать нормы СанПиНа, так как без них учебный процесс в школах не начнется. Педагоги отмечают, что сейчас крайне важно делиться с учителями эффективными подходами и ресурсами, которые помогут им выстраивать урок в форматах «перевернутого класса», смешанного обучения; проводить уроки, на которых ученики могут фокусироваться на самых важных моментах в обучении, с интересом и самостоятельно углубляться в предмет.

За такой короткий срок эксперты «Просвещения» создали много онлайн-проектов и инструментов, которые облегчают работу учителям. Однако не все школы готовы организовать обучение для своих педагогов, а также обеспечить полноценную дистанционную работу.

На сегодняшний день большинство преподавателей сходятся во мнении, что онлайн-обучение не может и не должно заменить живое взаимодействие между учителем и учениками.

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