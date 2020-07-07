Эксперты: «Онлайн-обучение не заменит общение учителя и ученика»

На днях в Троицке прошла Международная конференция, посвященная применению информационных технологий в образовании, на которой эксперты обсудили итоги дистанционного периода в школах. В онлайн-мероприятии приняло участие около 1000 участников, среди которых — ведущие специалисты в сфере образования и IT из 48 регионов России, а также Украины и Казахстана.

Многим педагогам удалось успешно использовать цифровые ресурсы на уроках. Сейчас нам необходимо определить то лучшее, чему мы научились, и использовать этот опыт наиболее эффективно, — заявила зав. кафедрой Института математики и информатики МПГУ, заслуженный учитель РФ, автор учебников по информатике ГК «Просвещение» Людмила Босова.

До пандемии коронавируса почти 60% школ России не занимались дистанционным обучением, и всего 20% учителей имели опыт взаимодействия с технологиями удаленного обучения.

В условиях оперативного перехода на удаленку невозможно одновременно менять инструментарий, методики и структуру образования. Поэтому многие технологии работали по старым методикам, считает директор по маркетингу сервисов «Яндекса» Андрей Себрант.

В ходе конференции педагоги пришли к выводу, что онлайн-обучение не может и не должно заменить живое взаимодействие между учителем и учениками.

Однако опыт удаленной работы повлиял на будущее, в котором многим предстоит работать и учиться. Поддержка в цифровой адаптации необходима всем участникам образовательного процесса. Об этом говорят и результаты недавних исследований: многие педагоги планируют продолжить использовать цифровые ресурсы, которые стали доступны в дистанционный период.

Пока что не ясно, как будет организована учеба в школах и университетах с 1 сентября, однако специалисты уже сейчас подготавливают и адаптируют программу для возможного дистанционного обучения.

