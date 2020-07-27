Ученые: мутации SARS-CoV-2 неслучайны

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором говорится, что вирус SARS-CoV-2 продолжает мутировать, и в этом ему активно помогают люди.

Вирусы мутируют, и это нормально. Мы наблюдали за многими мутациями организмов, и все они демонстрируют некоторую предвзятость, но коронавирус проявляет особую настойчивость. Он постоянно ищет «лазейки». Так, например, мы недавно нашли мутацию в спайке SARS-CoV-2, белке на внешней стороне коронавируса, который позволяет ему проникать в наши клетки, — пишут специалисты из Университета Бата и Эдинбургского университета.

Напомним, что мутация может повлиять на вирус по-разному, и лишь определенные виды мутаций делают вирус опасным для людей. Так, изменения в структуре могут защитить вирус от иммунной системы или сделать его устойчивым к антибиотикам.

Абсолютно нормально, что коронавирус мутирует, в этом вся суть вирусов. Другой вопрос в том, насколько быстро он мутирует. Сейчас мы видим, что все происходит стремительно, но это не говорит, что вирус становится сильнее или опаснее. Коронавирусу выгодно подольше оставаться в популяции, заражая, но не убивая людей. А есть другие вирусы, например, та же корь, которая довольно-таки стабильна, и даже если в геноме происходят какие-то изменения, они не так критичны. Это облегчает задачу ученым в создании вакцины, которая может применяться из года в год, — рассказал «Ридусу» советский и российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Авторы нового исследования также отмечают, что все организмы мутируют, но это обычно случайный процесс в результате ошибок, допущенных при копировании ДНК. В случае SARS-CoV-2 мутация вполне может быть не случайным процессом, а защитным механизмом вируса.

В ходе работы ученые изучили 15 000 геномов вирусов в рамках исследовательских проектов по всему миру, выявив 6000 мутаций. Специалисты пронаблюдали, как сильно мутирует каждая из четырех букв, составляющих генетический код вируса (A, C, U и G), и обнаружили, что вирус имеет очень высокую частоту мутаций, генерирующих на U-участках.

Поясняется, что это происходит благодаря человеческому белку APOBEC, который обнаруживает в клетке одноцепочечные ДНК, принадлежащие вирусам, и случайным образом меняет их цитозиновые основания, внося мутации, которые обычно приводят к дезактивации генов.