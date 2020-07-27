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«Ювентус» стал чемпионом Италии по футболу в 36-й раз

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© Twitter

© Twitter

Туринский «Ювентус» на домашнем стадионе со счетом 2:0 выиграл у «Сампдории» и за два тура до финиша стал недосягаем для преследователей. Это — 36-я признанная победа «старой синьоры» в национальном футбольном чемпионате Италии. Еще двух комплектов золотых медалей клуб лишили из-за коррупционных скандалов.

Авторы голов в «чемпионском» матче — Криштиану Роналду и Федерико Бернардески. При этом за минуту до конца основного времени звездный португальский нападающий «Ювентуса» не забил пенальти.

Радость футболистов не сильно омрачило даже отсутствие зрителей на трибунах.

У туринцев — 83 очка. Миланский «Интер» за два тура до финиша набрал лишь 76 и уже не догонит лидера.

«Ювентус» победил в чемпионате Италии в девятый раз подряд. Это — непревзойденный результат. Клубу также принадлежат рекорды по числу титулов, количеству побед, очков и забитых мячей.

Теперь итальянскому гранду предстоит проявить себя в Лиге чемпионов, успехов в которой питерскому «Зениту» пожелал министр спорта России Олег Матыцин. Будет интересно!

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МИД Германии выступил против возвращения России в G7

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что участие России в заседаниях «Большой семерки» до благополучного решения украинского вопроса неприемлемо. При этом он признал пользу от международного сотрудничества с Москвой.

«Причиной исключения России были аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины. Пока мы не разрешим этот вопрос, шансов на я не вижу», — заявил министр в интервью газете Rheinische Post.

Хайко Маас добавил, что в последнее время в отношениях с Россией «постоянно возникают сложности», но в Берлине все равно будут сотрудничать с Москвой по целому ряду вопросов международной политики.

«Мы также знаем, что Россия нужна нам для решения таких проблем, как конфликты в Сирии, Ливии и Украине. Это будет работа не против России, а только вместе с Россией», — пояснил он.

По словам дипломата, в Германии не видят необходимости в расширении G7 ни за счет возвращения в России, ни за счет приглашения других стран. «G7 и G20 — это два разумно скоординированных формата. Нам не нужны G11 или G12», — заключил Маас.

Напомним, год назад новость о возможном возвращении России в международный клуб G7 вызвала немалый общественный резонанс. Тогда президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы пригласить президента Владимира Путина на встречу с другими членами G7. Затем Трамп уточнил, что желает видеть в клубе самых влиятельных держав мира также Индию, Австралию и Южную Корею. Планам американского лидера помешала пандемия коронавирусной инфекции, а также позиция Палата представителей Конгресса, которая большинством голосов одобрила резолюцию против членства России в «Большой семерке».

Ранее «Ридус» рассказывал, нужна ли Россия «Большой семерке» и наоборот, и как США пытаются создать антикитайскую Антанту.

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