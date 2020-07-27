«Ювентус» стал чемпионом Италии по футболу в 36-й раз

Туринский «Ювентус» на домашнем стадионе со счетом 2:0 выиграл у «Сампдории» и за два тура до финиша стал недосягаем для преследователей. Это — 36-я признанная победа «старой синьоры» в национальном футбольном чемпионате Италии. Еще двух комплектов золотых медалей клуб лишили из-за коррупционных скандалов.



Авторы голов в «чемпионском» матче — Криштиану Роналду и Федерико Бернардески. При этом за минуту до конца основного времени звездный португальский нападающий «Ювентуса» не забил пенальти.



Радость футболистов не сильно омрачило даже отсутствие зрителей на трибунах.

У туринцев — 83 очка. Миланский «Интер» за два тура до финиша набрал лишь 76 и уже не догонит лидера.

«Ювентус» победил в чемпионате Италии в девятый раз подряд. Это — непревзойденный результат. Клубу также принадлежат рекорды по числу титулов, количеству побед, очков и забитых мячей.

Теперь итальянскому гранду предстоит проявить себя в Лиге чемпионов, успехов в которой питерскому «Зениту» пожелал министр спорта России Олег Матыцин. Будет интересно!