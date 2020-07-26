Гусев разоблачил миф Родченкова о «секретной допинговой лаборатории СССР»

Спортивный комментатор Первого канала Виктор Гусев прокомментировал ФАН отрывок из книги бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова «Как я развалил секретную допинг-империю Путина», в которой автор раскрыл «истинные причины» бойкота Советским Союзом летней Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе.

По версии Родченкова, советским властям просто не удалось разместить в США секретную допинговую лабораторию, которая была якобы спрятана на борту корабля, направленного к побережью Лос-Анджелеса, но не допущенного в порт.

Родченков также утверждает, что советское спортивное начальство испугалось заявления американской антидопинговой лаборатории о том, что во время олимпиады она сможет определять стероиды в допинг-пробах спортсменов.

«Я не согласен с этими утверждениями, — заявил в беседе с изданием Гусев. — Наш неприезд в США был ответной мерой на бойкот американцами и представителями многих других западных стран московской Олимпиады 1980 года».

По словам собеседника ФАН, он в то время работал в ТАСС и отлично помнит информационную кампанию, развернутую с целью сокрытия истинной причины отказа СССР от участия в лос-анджелесской Олимпиаде.

Гусев напомнил, что тогда нельзя было в открытую признаться, что это месть. Поэтому журналисты писали про всевозможные проблемы с безопасностью для советских спортсменов в США.

Спортивный комментатор также заметил, что в те далекие времена допинг не был настолько острой проблемой, чтобы сборные двух стран не поехали на соревнования друг к другу. По его словам, достаточно было уже и того противостояния систем, которое наблюдалось в мире в период Холодной войны.

Как писал ранее «Ридус», Следственный комитет России объявил о том, что бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Всемирному антидопинговому агентству (WADA) электронный архив лаборатории, подлинность данных в котором не установлена. Кроме того, у следствия есть доказательства «о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов».

В марте МОК признал поддельными подписи Родченкова по делу российских биатлонисток.

По версии СК, Родченков, в конце 2015 года уволившийся из лаборатории и вскоре бежавший в США, в 2015—2016 годах удаленно подключался к базе данных с информацией о результатах допинг-проб с IP-адресов, зарегистрированных в США и Германии. Тогда же он мог внести в данные намеренные искажения.

