Вооруженные камнями люди напали на отель в турецком Кемере

Четырехзвездочный отель, расположенный в популярном у туристов турецком курортном местечке Кемере, подвергся нападению неизвестных лиц, сообщает местная газета Sabah.

По данным издания, ранее в этой гостинице неоднократно происходили подобные случаи, угрожающие безопасности отдыхающих там туристов.

Люди с палками, камнями и даже с холодным оружием стали периодически нападать на отель с 2011 года, когда сменился его владелец.

Как пишет издание, руководство гостиницы даже запланировало обустроить специальную защищенную комнату в здании для размещения там персонала в случае повторных атак. При этом о намерениях администрации обезопасить своих клиентов речь почему-то не идет.

Ранее сообщалось, что с 1 августа на взаимной основе будет восстановлено авиасообщение с турецкими городами Анкара и Стамбул, а с 10 августа для россиян будут доступны перелеты в Анталью, Бодрум и Даламан.

По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, россияне, собравшиеся поехать в Турцию, могут не бояться заразиться коронавирусом.