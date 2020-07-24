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Вирусолог оценил безопасность поездок россиян в Турцию и Британию

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© pixabay.com

© pixabay.com

Россияне, собравшиеся поехать в Турцию, Британию или Танзанию, могут не бояться заразиться коронавирусом, заявил профессор Анатолий Альтштейн.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о том, что Россия восстанавливает международное авиасообщение с 1 августа.

В частности, полеты в упомянутые три страны возобновят аэропорты Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

«В этих странах эпидемиологическая обстановка достаточно хорошая, лететь в них безопасно», — рассказал URA.RU Альтштейн. По его мнению, открытие границ не отразится пагубно на ситуации с коронавирусом в России.

Вирусолог отметил, что опасность для россиян могут представлять только поездки в те страны, с которыми РФ еще не открыла границы, например, через Белоруссию.

Ранее «Ридус» писал о том, что, согласно результатам проведенного опроса, в период пандемии наибольшие опасения у туристов вызывают поездки на автобусах.

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