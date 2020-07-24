Вирусолог оценил безопасность поездок россиян в Турцию и Британию
- 24 июля 2020, 16:27
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Россияне, собравшиеся поехать в Турцию, Британию или Танзанию, могут не бояться заразиться коронавирусом, заявил профессор Анатолий Альтштейн.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о том, что Россия восстанавливает международное авиасообщение с 1 августа.
В частности, полеты в упомянутые три страны возобновят аэропорты Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
«В этих странах эпидемиологическая обстановка достаточно хорошая, лететь в них безопасно», — рассказал URA.RU Альтштейн. По его мнению, открытие границ не отразится пагубно на ситуации с коронавирусом в России.
Вирусолог отметил, что опасность для россиян могут представлять только поездки в те страны, с которыми РФ еще не открыла границы, например, через Белоруссию.
Ранее «Ридус» писал о том, что, согласно результатам проведенного опроса, в период пандемии наибольшие опасения у туристов вызывают поездки на автобусах.
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