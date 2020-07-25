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В США изобрели детектор мгновенного выявления СOVID-19

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© pixabay.com

© pixabay.com

Ученые из американского Университета Джорджа Вашингтона изобрели миниатюрный прибор, позволяющий практически мгновенно обнаружить у человека коронавирус или следы антител.

Результаты тестирования можно получить через специальное мобильное приложение.

Как сообщает MedicalXpress, принцип работы детектора, состоящего из проводников толщиной в прядь человеческих волос и покрытого тончайшим слоем золота, основан на методе цветовой спектроскопии. Прибор способен реагировать на вещества в газообразном состоянии и сигнализировать о них изменением цвета индикатора. Проанализировав реакцию детектора, искусственный интеллект определяет, что за вещество находится в крови человека.

Для начала детектор необходимо обработать раствором, содержащим протеины, которые специфически связаны с коронавирусом. Если человек инфицирован, то вирус, вступив в контакт с поверхностью детектора, способен изменять цвет индикатора, рассказала изданию автор разработки.

Ранее сообщалось, что сотрудники Института молекулярной медицины в Лиссабоне разработали первую в мире защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус.

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