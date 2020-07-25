Создана первая в мире маска, нейтрализующая коронавирус

Сотрудники Института молекулярной медицины в Лиссабоне разработали первую в мире защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус, сообщает La Razón.

По данным газеты, эта маска — многоразовая, а сделана она из специальной ткани, состоящей из нескольких водонепроницаемых слоев.

Высокую эффективность нового изобретения подтвердили проведенные испытания.

В институте пояснили, что маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус, когда он вступает в контакт с тканью. Причем данный эффект сохраняется даже после 50 стирок, пишет издание.

Ранее сообщалось, что ученые технологического института Технион в Хайфе представили уникальную разработку — самоочищающуюся медицинскую маску многоразового использования. Новинка способна защитить человека от коронавируса.