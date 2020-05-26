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В Израиле изобрели самоочищающуюся медицинскую маску

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© Pixabay

© Pixabay

Ученые технологического института Технион в Хайфе представили уникальную разработку — самоочищающуюся медицинскую маску многоразового использования. Новинка способна защитить человека от коронавируса.

Израильская маска создана на базе новой технологии. Специальный слой из углеродного волокна нагревается при помощи электричества. Средство защиты можно подзарядить, используя привычное зарядное устройство для мобильных гаджетов со стандартным разъемом USB, пишет газета «Известия».

Авторы изобретения подчеркнули, что многоразовые маски позволят избежать загрязнения окружающей среды. Ведь они сократят число утилизируемых человечеством индивидуальных средств защиты.

Израильтяне уже подали заявку на патент на данное устройство и ведут переговоры по поводу начала массового производства. Маска не будет дорогой: ее стоимость в розничной продаже не превысит одного доллара.

Тем временем в России объявили о скором начале массового производства вакцины от коронавируса.

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