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В московском ресторане обнаружили ферму для майнинга криптовалюты

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© pixabay.com

© pixabay.com

В Москве полиция завела уголовное дело по факту обнаружения майнинг-фермы в одном из ресторанов.

С жалобой в правоохранительные органы обратился владелец этого заведения, заявивший, что его сотрудники втайне открыли за фальшивой стеной из гипсокартона ферму для майнинга криптовалюты.

Они подключили систему из видеокарт и жестких дисков к электросчетчику ресторана, в результате чего за два года и восемь месяцев владелец переплатил за электричество 1,4 миллиона рублей, сообщает «360» со ссылкой на источник.

Полицейские изъяли установленную технику. При этом адвокат владельца ресторана заявил, что в возбуждении уголовного дела несколько раз отказывали, а завели его только по настоянию прокуратуры.

Директор ресторана обвинил в создании фермы электрика и системного администратора, однако последний свою вину не признал.

Как отмечает телеканал, в итоге уголовное дело об ущербе возбудили в отношении неустановленного лица.

Ранее сообщалось, что сотрудники безопасности компании «Россети Северный Кавказ» обнаружили объект, на котором были установлены два незаконных трансформаторных пункта. В итоге выяснилось, что житель Ингушетии занимался майнингом криптовалюты и похитил электроэнергию на сумму свыше 130 миллионов рублей.

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