Житель Ингушетии украл электроэнергию на 130 миллионов рублей
- 04 сентября 2019, 17:28
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Житель Ингушетии похитил электроэнергию на сумму свыше 130 миллионов рублей для майнинга криптовалюты, говорится в сообщении компании «Россети Северный Кавказ».
Сотрудники безопасности компании обнаружили объект, на котором были установлены два незаконных трансформаторных пункта.
Выяснилось, что при помощи этих установок передавалась электроэнергия в стоящее недалеко здание, в котором был обнаружен 1651 аппарат для получения криптовалюты
Информация о незаконных действиях была передана в республиканские правоохранительные органы, нарушителю может грозить лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.
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