Житель Ингушетии украл электроэнергию на 130 миллионов рублей

Житель Ингушетии похитил электроэнергию на сумму свыше 130 миллионов рублей для майнинга криптовалюты, говорится в сообщении компании «Россети Северный Кавказ».

Сотрудники безопасности компании обнаружили объект, на котором были установлены два незаконных трансформаторных пункта.

Выяснилось, что при помощи этих установок передавалась электроэнергия в стоящее недалеко здание, в котором был обнаружен 1651 аппарат для получения криптовалюты

Информация о незаконных действиях была передана в республиканские правоохранительные органы, нарушителю может грозить лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.