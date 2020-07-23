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Сенат США одобрил проект оборонного бюджета

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© Flickr

© Flickr

Сенат Конгресса США 86 голосами против 14 принял проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на следующий финансовый год. Речь идет о сумме в 740,5 миллиарда долларов. Документ, среди прочего, предусматривает ужесточение санкций в отношении газопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», сообщил «Интерфакс».

В тексте документа также сказано о создании фонда для противодействия Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе (3,6 миллиарда долларов), выделении средств Пентагону для подготовки к пандемии коронавируса (один миллиард), ассигновании на программу «Европейская инициатива сдерживания» (3,8 миллиарда).

Ужесточение санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» предусматривает ограничительные меры за «способствование продаже, аренде или предоставлению» судов-трубоукладчиков, «предоставление страхования и перестрахования» или услуг и помещений для «технической модернизации» кораблей для строительства.

В документе содержится запрет на сокращение численности американских контингентов в Германии и Афганистане и ограничение использования средств из военного бюджета на строительство пограничных укреплений с Мексикой.

Проект бюджета накануне одобрили в Палате представителей 295 голосами против 125. Теперь обе версии должны быть согласованы и отправлены на подпись президенту США Дональду Трампу. Однако тот уже пообещал наложить на документ вето.

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