«Роскосмос» показал презентацию глобальной спутниковой системы

Россия намерена полностью обеспечить создание орбитальных группировок спутников связи и наблюдения на базе малых космических аппаратов к 2028 году. Для их запусков четырьмя годами ранее появится летный образец ракеты сверхлегкого класса. Управлять сетью будут автономно с помощью технологий искусственного интеллекта. О перспективных проектах сказано в презентации первого заместителя гендиректора «Роскомоса» Юрия Урличича на конференции Satellite Russia & CIS 2020.

Сверхлегкая ракета, как сообщил ТАСС, должна весить до 20 тонн и выводить на орбиту высотой до 500 километров грузы до 250 килограммов. Стоимость запуска не будет превышать три миллиона долларов.

В презентации отмечается, что к 2024 году в России разработают прототипы малых и сверхмалых космических аппаратов связи «Марафон», а также аппаратов обзорного наблюдения. Через два года будет готова оптическая и радиолокационная «начинка» для них. Полностью контролировать российские беспилотники и роботизированные системы позволит программа «Сфера», в которую и будет входить глобальная система передачи данных «Марафон IoT/M2M».

О программе 7 июня 2018 рассказал президент Владимир Путин. Как отметил глава государства, Россия в ближайшие несколько лет планирует отправить на орбиту более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Создание такой системы было предусмотрено программой «Цифровая экономика», рассчитанной до 2024 года. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова в интервью газете «Ведомости», правительство уже заложило в бюджет на 2020−2022 годы более десяти миллиардов рублей на проект орбитальной спутниковой группировки «Сфера».

Через два года, согласно презентации «Роскосмоса», будет представлен облик платформы для космических аппаратов нового поколения. Серийное производство начнется в 2023 году. В рамках развития высокотехнологичной области «Перспективные космические системы» предусмотрено создание современного сборочного производства серийных космических аппаратов. «Роскосмос» и «Газпром» уже начали строительство объекта в подмосковном Щелкове.

Аппаратуру для обеспечения спутников связью с Землей и между собой разработают к 2024 году на базе высокоскоростных лазерных линий. В 2022 году планируют провести отработку данной технологии.

Ранее сообщалось, что пользователям «Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы» (ГМИСС) будут доступны телефонная связь и доступ в интернет, мониторинг транспорта и беспилотных аппаратов. В «Сферу» войдут существующие проекты — навигационная система ГЛОНАСС, телевещательная «Экспресс», персональной спутниковой связи «Гонец», а также новые — система спутниковой связи «Экспресс-РВ», глобальная система передачи данных для интернета вещей «Марафон», система ретрансляции «Луч», среднеорбитальная система широкополосного доступа в интернет «Скиф» и спутниковая система связи «Эфир».