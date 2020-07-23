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Адвокаты осужденных по делу о крушении во Внуково обжалуют приговор

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© ТАСС/Сергей Савостьянов

© ТАСС/Сергей Савостьянов

Защита намерена обжаловать приговор, вынесенный Солнцевским судом Москвы руководителю полетов аэропорта Внуково Роману Дунаеву и авиадиспетчерам Александру Круглову и Надежде Архиповой. Адвокаты фигурантов дела о крушении самолета главы компании Total готовы дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Адвокат Ольга Динзе подчеркнула, что намерение обжаловать приговор будет реализовано, несмотря на амнистию ее подопечной — Надежды Архиповой.

«Считаем, что суд проигнорировал ряд доводов защиты, в том числе материалы одной из экспертиз, где содержатся выводы о том, что осужденные диспетчеры в день катастрофы не допустили нарушений должностных обязанностей. Вторая же экспертиза, на наш взгляд, была проведена с нарушениями», — цитирует ТАСС слова Динзе.

Суд принял во внимание ряд обстоятельств и освободил от ответственности Надежду Архипову в связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой отечественной войне. Дунаев и Круглов получили реальные сроки.

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