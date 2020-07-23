Суд амнистировал фигурантку дела о крушении самолета во Внуково

Солнцевский суд Москвы амнистировал диспетчера аэропорта Внуково Надежду Архипову. За несколько часов до этого женщина была признана виновной в крушении самолета главы компании Total Кристофа де Маржери и приговорена к пяти годам лишения свободы.

«В связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой отечественной войне освободить Архипову от ответственности и снять судимость», — цитирует РИА Новости слова судьи Екатерины Гришиной.

Суд принял во внимание, что преступление было совершено по неосторожности, а также произошло в период, попадающий под амнистию. Срок лишения свободы при этом не превысил пяти лет, что позволило амнистировать Архипову.

Самолет Falcon 50EX главы французской нефтегазовой компании в ночь на 21 октября 2014 года при взлете столкнулся со снегоуборочной машиной. Помимо Кристофа де Маржери в катастрофе погибли три члена экипажа воздушного судна.