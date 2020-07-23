«Аэротакси и столы для мужиков»: Паук пошел на выборы в Красногорске

Создатель и лидер трэш-метал группы «Коррозия Металла» Сергей Паук Троицкий стал кандидатом в депутаты Совета городского округа Красногорск Московской области. Документы в избирком были поданы 17 июля.

Выдвижение Троицкого кандидатом в депутаты одобрил лидер подмосковного отделения партии «РОДИНА» Александр Козаков. Решение единогласно поддержало партийное руководство. Пока сложно сказать, будут ли у Паука такие же яркие оппоненты, как на прошлых выборах — в Мосгордуму. Год назад рок-музыкант конкурировал с юристом ФБК Любовью Соболь и членом Федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным.

«Ридус» побеседовал с «главным представителем трэша, металла и чада кутежа» и узнал некоторые подробности предвыборной программы, а также смелых проектов, которые общественный деятель, музыкант и писатель Троицкий собирается осуществить в Красногорске.

«На многих выборах, в которых я участвовал, все идеи свои я уже озвучивал. Они перерабатываются под конкретное место. Основная идея — придумать какие-то креативные вещи и их продвигать. Пытаться построить справедливое общество, в котором радостно могли бы жить люди», — сказал Паук.

По его мнению, в первую очередь российским властям следует избавляться от «очковтирательства» и выполнять свои обещания. Например, когда в конце марта россиян отправили на «каникулы» из-за коронавируса, их обещали сделать недолгими. Но вышло иначе.

«В ночь на 1 апреля, когда весь ужас начался, везде по телеку прошли телеги, что всем людям в Москве по 20 тысяч выплатят, а в Подмосковье — по 15. Но никто же этих денег не выплатил! Никому!» — уверен кандидат в депутаты.

Все это выглядит, как обман населения. Понятно, что все попали в сложную ситуацию, все понесли убытки. Но тяжелее всего пришлось простым людям, — сказал Паук.

«Одно дело, когда ты — рок-звезда, какой-нибудь обеспеченный человек и тебе по фигу коронавирус. Продолжаются прямые эфиры. Мы также разъезжали на машинах, устраивали постоянные „стримы“, было весело. А люди сидели взаперти. У многих — тяжелая ситуация. У них нет каких-то покровителей, людей, которые могут на карту перекинуть денег. Неоткуда взять. Их кинули», — полагает Троицкий.

По словам Паука, дело тут вовсе не в деньгах, а в уважении к людям. Людям нужны реальные дела, а не для «очковтирательство», как чаще всего происходит. «Как администрация Красногорска. Все вылизывает, выкрашивает, как в Москве. В спальных районах происходит какое-то дурацкое озеленение», — отметил он.

На это тратятся огромные средства. Устраиваются газоны, на которые уходят сотни самосвалов земли. При этом мест для парковок никто не делает. «Парковочная мафия просто терроризирует людей!» — подчеркнул кандидат в депутаты. Если человек случайно остановился где-то на несколько минут или забыл парковку оплатить, его штрафуют сразу на пять тысяч.

«Это громадная сумма. У рок-музыканта, если он известный лидер, у него — тысячи фанатов, друзей, покровителей — целая куча. Он всегда может позвонить и сказать: пришлите на карту двадцатку-тридцатку. А куда простой человек денется, где возьмет пять тысяч? У кого они пять тысяч рублей забирают? У водителя или у его ребенка? Если у него маленькая зарплата, как он будет еду покупать ребенку?» — задал риторический вопрос Троицкий.

Кроме того, везде наставили каких-то камер, идет тотальная слежка, на новых трассах одним колесом заехал на какую-то полосу, и сразу «письмо счастья» присылают. Человек — не робот. А сейчас на въезде в Красногорск построили просто сумасшедшие развязки, в которых легко запутаться. И теперь там всех жителей города штрафуют. Но есть и более страшные проблемы, — отметил Паук.

«К Красногорску приделали поселок Нахабино и заставили всех детей ломиться через Волоколамское шоссе в другие школы. Уже троих детей сбили», — добавил он.

Также поражает бюрократизм чиновников, их принципиальное нежелание сделать жизнь людей удобнее. Происходит «тотальное очковтирательство». Вроде бы все сделано аккуратно, красиво, метро, новые табло информационные, а потом после дождя затопляет все. Всегда, когда человек сталкивается с государством, возникают разные проблемы.

И так происходит везде, считает он.

Из интересных проектов, которые Троицкий собирается продвигать в Красногорске, он отметил громадную площадку для аэротакси и мини-дирижабли, а также места отдыха для взрослых мужчин.

«Как в Красногорске, так и в Москве понастроили целую кучу детских площадок. А, допустим, стол для домино, для мужиков, где они могли бы собираться курить, обсуждать футбол, выпивать пиво — нету. Есть дискриминация по расовому признаку, а есть дискриминация по росту человека. Чем ребенок лучше взрослого человека? Просто, один — маленький, а другой — вырос», — пояснил кандидат в депутаты.

Получается, что взрослым людям, которым «неохота куда-то ломиться» или столкнувшимся с отсутствием спортивных баров, просто негде смотреть футбол.

«А если были бы запланированы столы для мужиков, что я хочу сделать, там будет электрическая розетка, там можно телек свой врубить. Там можно будет бухать на территории, курить. А где люди бухают, там девушки появляются, появляются семьи. А детские площадки мы частично снесем, там будет парковка для аэротакси. Чтобы люди, которые работают в Москве, не стояли в этих адских пробках около въезда в город на „Волоколамке“. Они спокойно смогут до станции метро „Тушинская“ долететь на мини-дирижабле», — рассказал о своих планах Сергей Троицкий.

В ответ на вопрос, какую из своих песен Паук сделал бы девизом предвыборной компании, лидер «Коррозии Металла» ответил не задумываясь: «Россия без дерьма».