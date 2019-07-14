Собравших подписи кандидатов могут не зарегистрировать в 43-м округе Москвы

Всем собиравшим подписи кандидатам в депутаты Мосгордумы от 43-го избирательного округа могут отказать в регистрации.

Об этом сообщил в своем паблике главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и заместитель председателя Общественной палаты Алексей Венедиктов.

Он ссылается на информацию, основанную на протоколах о проверке подписей, выданных кандидатам сегодня, 13 июля.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», в списке кандидатов скорее всего останутся представители КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР, которым не нужно было собирать подписи.

Ранее сообщалось, что подписи на выдвижение в депутаты в Мосгордумы в 43-м округе собирали актер Андрей Соколов, бывший лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, экс-футболист Дмитрий Булыкин, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий.

По результатам опроса ВЦИОМ, жители округа отдавали предпочтение Соколову.

Как сообщил ранее в Facebook Булыкин, он получил предварительный отказ из комиссии, поскольку количество недействительных подписей на 1,3% превышает допустимый предел.

В итоге по 43-му округу регистрацию не прошли 12 кандидатов, включая Андрея Соколова, Любовь Соболь, директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма и музыканта Сергея Троицкого. Как пишет ТВЦ, у Соболь специалисты обнаружили 725 недостоверных подписей — то есть 14,67% от общего числа. При этом допустимый порог — 10%.



У Соколова выявили более 12% подписей, которые не прошли проверку в ФМС, а у Митрохина — 15%.

