Соучастника убийства следователя МВД Шишкиной задержали в Грузии

Иван Кочетков, являющийся одним из соучастников убийства следователя МВД Евгении Шишкиной, задержан на территории Грузии, сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, в настоящее время идет процедура экстрадиции Кочеткова в Россию.

Ранее ему было заочно предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование. Он также обвиняется в умышленном уничтожении или повреждении имущества, угрозе или насильственных действиях.

Кочеткову заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в январе 2018 года он по указанию другого фигуранта дела Ярослава Сумбаева поджег автомобиль следователя Шишкиной, чтобы запугать ее и вынудить прекратить уголовное преследование в отношении Сумбаева. После этого Кочетков направлял ей текстовые сообщения с угрозами в одном из мессенджеров, сказала собеседница агентства.

Как сообщал ранее «Ридус», Кочетков также занимался сбором информации о Шишкиной и разработал план путей отхода исполнителя убийства из поселка.

В сентябре 2018 года Сумбаев привлек для совершения преступления несовершеннолетнего, а тот — своего знакомого Абдулазиза Абдулазизова. 10 октября того же года Абдулазизов дважды выстрелил из самодельного оружия в Евгению Шишкину у подъезда ее дома в поселке Архангельское Красногорского района.

В результате проведения более 1500 следственных действий по уголовному делу правоохранители задержали в Санкт-Петербурге Абдулазизова и его соучастника. Сумбаев был задержан на территории Грузии. Кочеткова объявили в розыск.