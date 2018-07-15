В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве следователя Шишкиной

Петербургские полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии задержали предполагаемых исполнителя и посредника убийства следователя МВД по особо важным делам Евгении Шишкиной.

В настоящий момент с ними проводятся оперативные следственные действия, после чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, говорится в сообщении представителя Следственного комитета Светланы Петренко.

В действиях этих лиц усматриваются признаки таких преступлений, как „Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование“ и „Незаконный оборот оружия“, — уточнила она.

Отмечается, что один из задержанных молодых людей на данный момент еще не достиг совершеннолетия.

Напомним, следователь по особо важным делам Евгения Шишкина была убита в Подмосковье 10 октября 2018 года. Перед покушением в ее адрес неоднократно поступали анонимные угрозы. Кроме того, неизвестные сожгли ее личный автомобиль.

По некоторым данным, давление на сотрудника правоохранительных органов было связано с ее профессиональной деятельностью. Евгения Шишкина занималась расследованием уголовного дела о краже бонусных миль у участников программы лояльности ПАО «Аэрофлот».