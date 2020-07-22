Военному США могут дать 64 года тюрьмы за шпионаж в пользу России

До 64 лет тюремного заключения с лишением звания, штрафом и конфискацией имущества может грозить военнослужащему ВМС США Чарльзу Бриггсу за передачу секретной информации гражданину России. Американец в январе прошлого года влез в служебный компьютер на авиабазе «Оффатт» в Небраске и ознакомился с содержанием электронного письма, которое «могло представлять ценность для иностранной державы».

Бриггс отдал вооруженным силам почти 22 года. До ареста он работал главным специалистом в сфере информационных технологий медицинского центра ВМС в Портсмуте, пишет РИА Новости. Сейчас военнослужащий под стражей ожидает суда.

Арестованному инкриминируют сознательное проникновение в служебный компьютер с целью получения информации, которую, как он должен был знать, можно использовать для нанесения ущерба США.

Также Бриггса обвиняют в намеренной лжи. В апреле 2018 года при проверке на благонадежность он отрицал, что имеет «близкие и продолжительные отношения» с гражданами других стран.

Накануне стало известно, что Дональд Трамп может не одобрить военный бюджет на 2021 год в его нынешнем виде. Причиной том стало содержащееся в документе предложение о переименовании нескольких баз США.