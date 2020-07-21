Минобороны Армении заявило об отбитой атаке спецназа Азербайджана

Азербайджанские военные попытались вечером 21 июля атаковать позиции армянских вооруженных сил на северо-востоке страны. Противник был отброшен со значительными потерями. Кроме того некоторые «спецназовцы оказались в ловушке», заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Сегодня в 22:30 подразделение специального назначения ВС Азербайджана предприняли очередную попытку нападения на позицию „Анвах“ („Бесстрашный“). Подразделение ВС Армении отбросило противника, нанеся значительные потери», — сказано в сообщении Степанян в Facebook.

Пресс-секретарь Минобороны подчеркнула, что с армянской стороны потерь нет.

Столкновения на границе двух стран начались 12 июля в Товузском районе Азербайджана и Тавушском районе Армении. Эта территория расположена далеко от Нагорного Карабаха — основной точки напряжения в отношениях этих закавказских государств.