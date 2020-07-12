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Минобороны Азербайджана сообщило о трех погибших на границе с Арменией

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© mod.gov.az

© mod.gov.az

В результате боестолкновения на границе с Арменией погибли трое азербайджанских военных, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Двое военнослужащих азербайджанской армии погибли при отражении нападения противника, а в больнице умер еще один солдат, получивший в ходе конфликта тяжелые ранения, говорится на сайте ведомства.

При этом отсутствует точная информация о потерях армянской стороны. Как пишет газета «Известия», в Минобороны Азербайджана заявляли о потерях, однако пресс-секретарь военного ведомства Армении Шушан Степанян опровергала эти сообщения.

Как писал ранее «Ридус», 12 июля на армяно-азербайджанской границе произошли вооруженные столкновения. По информации Минобороны Армении, азербайджанские военные обстреляли позиции армянской армии на границе в направлении Тавушской области. Об обстреле своих позиций и жертвах сообщили также в Минобороны Азербайджана.

По версии Еревана, азербайджанские военные «на машине УАЗ попытались нарушить госграницу Армении в направлении области Тавуш». После предупреждений армянской стороны они вернулись на свои позиции, а затем опять попытались захватить позицию, начав ее артобстрел и понеся потери.

Напомним, отношения между Азербайджаном и Арменией обострились в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992−1994 годов Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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