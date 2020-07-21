Надпись на футболке Ещенко КДК оценил в три игры и 50 тысяч рублей штрафа

Футболка с загадочным ребусом на груди дорого обошлась защитнику московского «Спартака» Андрею Ещенко. Надпись, которую пытались прочесть в соцсетях и прессе после скандального полуфинала с «Зенитом» в Питере, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) счел оскорбительной и дисквалифицировал игрока на три матча Кубка России. Также ему придется заплатить 50 тысяч рублей. Причем сам Ещенко в той игре на поле не появился, а лишь разминался и присутствовал на скамейке запасных.

«В соответствии с частью 6 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 11 Приложения № 1 к Дисциплинарному регламенту РФС за оскорбительное поведение футболиста в отношении иных лиц, не являющихся официальными лицами матча, — дисквалифицировать футболиста ФК „Спартак-Москва“ г. Москва Ещенко А. на 3 (три) матча Кубка России по футболу и оштрафовать его на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей», — гласит официальный вердикт на сайте РФС.

При этом никаких санкций в адрес болельщиков «Зенита», которые развернули на трибуне баннер с оскорблением владельца «Спартака» Леонида Федуна, не последовало.



«Иные нарушения, отраженные в документах официальных лиц по данному матчу (в том числе демонстрация болельщиками „Зенита“ несогласованного баннера), с целью детального изучения всех обстоятельств, сбора необходимых документов и доказательств будут рассмотрены КДК РФС на следующем заседании», — пояснил ситуацию председатель КДК РФС Артур Григорьянц.



Не совсем понятно, как столь крупное полотнище попало на стадион, если оно является, по мнению КДК, «несогласованным». Суть хамского отсыла к сериалу «Черное зеркало» уже разобрали в интернете и СМИ.

«Спартаку» же выписали штрафы на 100 тысяч рублей за «скандирование зрителями оскорбительных выражений», 10 тысяч за «использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию» и еще 250 тысяч за «нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновление тренировочного процесса и проведение матчей ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги) и Олимп — Кубка России по футболу сезона 2019−2020 гг.» по итогам домашней игры с «Ахматом».

История с футболкой Ещенко, судя по всему, является продолжением скандала вокруг высказываний генерального директора «Зенита» Александра Медведева. Тот за свою «шутку» заплатил 200 тысяч рублей. Спартаковец, видимо, решил ответить футбольному чиновнику. Если КДК не примет решений о наказании питерских болельщиков за оскорбительный баннер, это будет в духе судейства скандального полуфинала, о котором в стране не написали только ленивые.