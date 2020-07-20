найти ×
   
  • USD
    71.96
  • EUR
    82.39
СохранитьСохранено0
×

205530

Спикер парламента Чечни призвал США «помалкивать о правах человека»

Small a73d41983d
© vk.com/Магомед Даудов

© vk.com/Магомед Даудов

«Приберечь свои санкции для тех, на кого они действуют», посоветовал спикер парламента Чечни Магомед Даудов американскому Госдепу и лично госсекретарю Майку Помпео в ответ на внесение в «черный список» чеченского лидера Рамзана Кадырова. Политикам США стоит «помалкивать о правах человека», исходя из ситуации в собственной стране.

«Мой дорогой брат, глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров в очередной раз стал фигурантом санкционного списка Госдепартамента США. Об этом стало известно из заявления американского Госсекретаря Майкла Помпео. Единственное, что было неожиданным в данном заявлении только то, что еще остаются какие то „санкции“, которые не применили к Главе ЧР», — написал Даудов в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, Помпео, обвиняя Кадырова в причастности к «нарушениям прав человека», «забыл о том, какую страну представляет». На фоне последних событий в Соединенных Штатах, которые напрямую связанны с нарушением этих самых прав, американским политикам следовало бы помалкивать.

«Как говорится, „соринка в чужом глазу заметней, чем бревно в собственном“. В Чеченской Республике права человека и гражданина возведены в ранг приоритетных государственных задач», — напомнил Даудов.

Спикер чеченского парламента подчеркнул, что с ним согласится любой житель Чечни. Именно Кадыров является «гарантом прав и свобод граждан».

«Десятки тысяч жителей ЧР напрямую обращались к Главе ЧР при ущемлении их гражданских прав и всегда находили в его лице поддержку и помощь! Знаете, господин Госсекретарь! Не для того чеченский народ выстрадал свою свободу, не для того погибли тысячи достойнейших сыновей этого народа, чтобы вы и вам подобные из-за океана указывали нам, что делать и как жить! Чеченский народ любит своего Лидера, дорожит им и охраняет его. А свои санкции приберегите для тех, на кого они и, правда, действуют. Потому что нам на них, как говорится, „с высокой колокольни“…», — подытожил Даудов.

Ответил Помпео с Госдепом и сам Кадыров. Он опубликовал в Telegram подходящую фотографию и написал, что «принимает бой».

В начале июня Кадыров признался, что с ужасом наблюдает за ситуацией в США, и что действия американских властей заслуживают самого пристального внимания международных правозащитных организаций и ООН. Необходимо вмешаться и остановить нарушение прав и свобод человека.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Как отличить ложь от правды о коронавирусе в Сети
6041030читать позжечитаю позже
Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу
28089488читать позжечитаю позже

главное


Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным

Слова благодарности скромной героине из соседнего двора.

53113927читать позжечитаю позже

Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен19 мая

Многие забыли эту дату — 19 мая.

27016786читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM