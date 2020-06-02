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-201603

Кадыров призвал ООН принять меры против властей США

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© Facebook/Денис Самсебесказал

© Facebook/Денис Самсебесказал

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что с ужасом наблюдает за ситуацией в Соединенных Штатах. По его мнению, действия американских властей заслуживают самого пристального внимания международных правозащитных организаций и ООН. Они должны вмешаться и остановить нарушение прав и свобод человека.

Кадыров отметил, что американские полицейские «вершат самосуд прямо на улицах». Они «душат граждан, избивают, сбивают автомобилями». При этом федеральные власти бездействуют, что вызывает «возмущение сердобольной мировой аудитории».

«Требую от властей Соединенных Штатов Америки остановить этот беспредел! Немедленно прекратить противоправные действия в отношении гражданского населения, а также призвать к ответу всех виновных в нарушении прав человека!» — призвал Кадыров в Telegram.

ООН же глава Чечни посоветовал вмешаться и принять «действенные меры в отношении официальных властей США по недопущению практики нарушения прав и свобод человека и внесудебных казней». Вашингтон нужно «призвать к ответу за творимые бесчинства и, в частности, за преследование и убийство ни в чем не повинных людей».

Тем временем президент США Дональд Трамп призвал губернаторов к более жестким действиям в отношении участников протестов. Иначе власти будут выглядеть «кучкой идиотов».

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