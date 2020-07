Клип российской группы Little Big побил рекорд YouTube-канала «Евровидения»

Более 134 млн человек посмотрели на YouTube-канале «Евровидения» клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno.

Таким образом, был установлен новый рекорд по числу просмотров клипов участников «Евровидения», сообщается на страницы группы в Instagram.

Предыдущим рекордсменом был клип израильской певицы Неты Барзилай Toy.

Любопытно, что в июне пользовательница TikTok записала видео, где сравнила композиции Little Big с песнями американского коллектива The Black Eyed Peas и обвинила Little Big в плагиате.



Ранее предполагалось, что «Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме 12—16 мая. Россию на конкурсе должна была представить фрик-рейв-группа Little Big с композицией «Uno». Однако 18 марта Европейский вещательный союз официально объявил об отмене музыкального конкурса в связи с пандемией коронавирусной инфекцией нового типа.

Организаторы «Евровидения» рассказали, что полуфинал музыкального конкурса в 2021 году пройдет 18 и 20 мая, а финал состоится 22-го. Местом проведения конкурса по-прежнему остается концертный зал Ahoy в нидерландском Роттердаме.