Объявлен представитель России на «Евровидении-2020» в Роттердаме
- 02 марта 2020, 22:00
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В эфире программы «Время» было объявлено, что Россию на конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме представит фрик рейв-группа группа Little Big из Санкт-Петербурга.
Ее хит Skibidi собрал 362 миллиона просмотров только на YouTube, отмечается на сайте Первого канала.
Основатель и солист группы Little Big Илья Прусикин, пообещал, что песня, с которой музыканты выступят на конкурсе, будет веселой. «Мы вам обещаем — вы будете удивлены», — сказал он.
«Евровидение-2020» пройдет в Нидерландах, поскольку победу на прошлогоднем конкурсе одержал представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. Представлявший Россию Сергей Лазарев занял третье место.
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