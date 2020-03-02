Объявлен представитель России на «Евровидении-2020» в Роттердаме

В эфире программы «Время» было объявлено, что Россию на конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме представит фрик рейв-группа группа Little Big из Санкт-Петербурга.

Ее хит Skibidi собрал 362 миллиона просмотров только на YouTube, отмечается на сайте Первого канала.

Основатель и солист группы Little Big Илья Прусикин, пообещал, что песня, с которой музыканты выступят на конкурсе, будет веселой. «Мы вам обещаем — вы будете удивлены», — сказал он.

«Евровидение-2020» пройдет в Нидерландах, поскольку победу на прошлогоднем конкурсе одержал представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. Представлявший Россию Сергей Лазарев занял третье место.