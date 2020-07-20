«Золотой мяч» решили не вручать впервые в истории
- 20 июля 2020, 15:48
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В 2020 году впервые в истории не будет определен обладатель премии «Золотой мяч».
Об этом сообщает журнал France Football, являющийся учредителем данной спортивной награды.
В 1956 году главный редактор издания Габриэль Ано обратился к своим коллегам с просьбой проголосовать за лучшего футболиста года в Европе. В итоге первым обладателем приза стал Стенли Мэтьюз из английского «Блэкпула».
С тех пор премия вручалась ежегодно, а 2 декабря 2019-го «Золотой мяч» достался полузащитнику сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионелю Месси. Он в шестой раз был удостоен этой награды. До него никому не удавалось столько раз становиться лучшим европейским футболистом года.
Принимая решение об отмене церемонии вручения премии в этом году, организаторы руководствовались тем, что из-за пандемии коронавируса сезон был возобновлен не во всех странах, а поэтому объективность при определении победителя будет отсутствовать..
Войти через социальные сети: