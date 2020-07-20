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«Золотой мяч» решили не вручать впервые в истории

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© Francois Mori/AP/TASS

© Francois Mori/AP/TASS

В 2020 году впервые в истории не будет определен обладатель премии «Золотой мяч».

Об этом сообщает журнал France Football, являющийся учредителем данной спортивной награды.

В 1956 году главный редактор издания Габриэль Ано обратился к своим коллегам с просьбой проголосовать за лучшего футболиста года в Европе. В итоге первым обладателем приза стал Стенли Мэтьюз из английского «Блэкпула».

С тех пор премия вручалась ежегодно, а 2 декабря 2019-го «Золотой мяч» достался полузащитнику сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионелю Месси. Он в шестой раз был удостоен этой награды. До него никому не удавалось столько раз становиться лучшим европейским футболистом года.

Принимая решение об отмене церемонии вручения премии в этом году, организаторы руководствовались тем, что из-за пандемии коронавируса сезон был возобновлен не во всех странах, а поэтому объективность при определении победителя будет отсутствовать..

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Вместо Snapdragon 865+ Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит Snapdragon 865

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Xiaomi

Xiaomi

Китайская компания Xiaomi готовит к выпуску новую версию своего флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro Plus. Стало известно, что он может не получить самый производительный процессор на данный момент Qualcomm Snapdragon 865+.

Qualcomm Snapdragon 865+ был представлен в начале июля стал первым на рынке процессором для смартфонов, тактовая частота которого превысила отметку 3 ГГц. В его основе лежат ядра Kryo 585, основанные на Cortex-A77, максимальная тактовая частота самого производительного из них составила 3,1 ГГц. Как заявляет производитель, по сравнению с базовым Snapdragon 865 мощность новинки увеличилась на 10%. Изначально ожидалось, что все флагманские смартфоны, которые выйдут во второй половине года, будут работать на Snapdragon 865+. Но похоже, что грядущая продвинутая версия Xiaomi Mi 10 Pro Plus станет исключением.

Популярный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что грядущий смартфон Xiaomi Super Large Cup (под этим кодовым именем скрывается Xiaomi Mi 10 Pro Plus) не получит Snapdragon 865+, а будет работать на базовой версии процессора. Он отмечает, что производительность новинки в бенчмарке Antutu составляет около 640 000 баллов, что всего на 10 000 баллов больше, чем у Snapdragon 865. То есть обычный пользователь точно не заметит разницы между этими двумя процессорами.

Сообщается, что Xiaomi Mi 10 Pro Plus сможет похвастаться быстрой зарядкой на 100 Вт. К слову, это уже не рекордная мощность зарядки, поскольку на прошлой неделе свои 120 и 125 Вт решения представили iQOO, Oppo и Realme. Возможно, Xiaomi поработает над улучшением качества основной камеры, поскольку результат теста камеры базового Xiaomi Mi 10 был разочаровывающим — из-за отсутствия выделенного портретного сенсора фотографии с эффектом боке оказались худшими среди других флагманов.

Презентация Xiaomi Mi 10 Pro Plus ожидается в августе. Неизвестно, будет ли девайс доступен в России, потому что Xiaomi Mi 10 Pro (с улучшенными камерами) так и не был представлен в нашей стране.

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